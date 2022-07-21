Двоє загиблих, 19 поранених, зокрема дитина. Деталі ранкового обстрілу Харкова

Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими «Ураганами» 19 поранених, серед них – 1 дитина. На жаль, 4 людини – у тяжкому стані. 2 людини загинули, повідомляють в ХОВА

На місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було.

Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі.

Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто.

Агентство Телевидения Новости