Ексгумовано труп чергової жертви збройної агресії рф

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку зс рф 27 вересня минулого року.

Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.

Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости