Надзвичайне
Сегодня 10:30
F-16 проти ракет: "Ми зі всієї дурі забивали цвяхи в стіну мікроскопами"

F-16 проти ракет: Ми зі всієї дурі забивали цвяхи в стіну мікроскопами

Авіаексперт Хазан про застосування F-16 проти російських крилатих ракет

Застосовувати винищувачі F-16 проти російських крилатих ракет - це космічно дорого, зазначив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан в етері Еспресо.

"От ви сказали: “Ми побачили результат” (застосування винищувачів F-16 по російських крилатих ракетах, - ред.). Але ми маємо розуміти, яка ціна цього результату, що на думку фахівців, ми свідомо, попри то, що в нас не вистачає різноманітних засобів озброєння в українській армії, зокрема в Повітряних силах, ми зі всієї дурі забивали цвяхи в стіну мікроскопами. Це занадто, це космічно дорого використовувати унікальну авіаційну техніку, для виконання, ну, таких плюс-мінус простих завдань. Ми палили ресурс і ми палили багато чого. Крилата ракета - це не є складна ціль. Проти неї мають працювати ракети", - сказав він.

Геннадій Хазана зауважив, що наземно працювати проти крилатих ракет значно дешевше.

"Ресурс праці авіаційної техніки, він дуже дорогий. І так, вона показала свою ефективність, безумовно, але ми маємо знати, яка ціна. Це дуже висока ціна. Тому я завжди, коли хтось вибігав і казав: "У нас є дрони-перехоплювачі, зараз, завтра, або може сьогодні вночі ми зробимо все". Я кажу: "Людоньки, давайте поп'ємо холодної води, тому що дрони-перехоплювачі самі по собі 100% бойового завдання не виконають. Мають 100% бойового завдання виконувати низка різноманітних систем озброєння", - додав він.

Джерело: espreso.tv

Джерело: espreso.tv

