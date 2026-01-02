Фінляндія знайшла підсанкційні товари на борту затриманого судна

Митна служба Фінляндії у четвер, 1 січня, повідомила, що на затриманому судні, підозрюваному у пошкодженні комунікаційних кабелів, було виявлено сталеві вироби, які підпадають під міжнародні санкції.

Про це повідомляє ERR, передає Укрінформ.

У середу фінська влада заарештувала судно Fitburg, яке підозрюється у пошкодженні кабелю зв'язку Elisa між Таллінном та Гельсінкі. В результаті розслідування з'ясувалося, що на затриманому судні були сталеві вироби, які підпадають під міжнародні санкції. Що це за вироби поки не уточнюється.

За даними видання Helsingin Sanomat, на судні було видно піднятий із води і закріплений заіржавілий якір, яким, як передбачається, було завдано шкоди комунікаційному кабелю.

Старший слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі зазначив, що за останній рік у Фінській затоці сталося кілька випадків обриву кабелів за участю іноземних суден.

«Цього разу йдеться про вантажне судно, яке слідувало з росії, і про факт спуску якоря. У всіх таких випадках є як подібності, так і відмінності. Кожен випадок розслідується як окрема справа», – сказав Лохі.

Читайте також: У Фінській затоці пошкоджений підводний кабель зв’язку

За повідомленням Міністерства юстиції та цифрових технологій Естонії, останніми днями було пошкоджено чотири кабелі зв'язку, що з'єднують Естонію із іншими країнами, а також один кабель між островом Хійумаа та материком. Кабель компанії Elisa був пошкоджений між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці, в економічній зоні Естонії.

Як повідомляв Укрінформ, поліція провела попередній допит команди вантажного судна Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабеля напередодні Нового року. Громадяни рф, Грузії, Азербайджану та Казахстану входять до складу екіпажу.

Фото: marinetraffic.com

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»