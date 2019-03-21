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Гибель коммунальщиков. Гоструд проведет проверку предприятий

Гибель коммунальщиков. Гоструд проведет проверку предприятий

Гоструд проведет проверки в "Харьковводоканале" и "ХТС" в связи с гибелью работников коммунальных предприятий. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского управления Гоструда. 

Ведомство создало специальную комиссию, которая проведет внеплановую проверку коммунальных предприятий города. Также сотрудники Гоструда обратились ко всем коммунальным предприятиям Харькова и области с просьбой провести внеплановые инструктажи по технике безопасности и проверить оборудование аварийных бригад.

Кроме того, необходимо обеспечить постоянное наблюдение за выполнением работ.

Напомним, что в начале марта погибли харьковские коммунальщики. В Новобаварском районе взорвался баллон, который находился в автомобиле водоканала. Что касается смерти работника "ХТС", во время ликвидации порыва трубопровода струя кипятка под большим напором ударила в мужчину. Пострадавший скончался в машине "скорой помощи". 

Агентство Телевидения Новости

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