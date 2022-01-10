Гибель семьи от угарного газа в Балаклее: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели семьи от угарного газа в Балаклее.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 10 января в 11:20 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в доме она обнаружила умершими родителей и бабушку.

На месте происшествия правоохранители установили, что умершими 63-летний мужчина и две женщины — 61 и 88 лет.

Дом, где жили погибшие, был оборудован газовой системой отопления.

В доме чувствовался едкий запах газа. Вместе со спасателями ГСЧС правоохранители обследовали здание. Уровень угарного газа был выше допустимой нормы.

При обследовании места происшествия правоохранители обнаружили в ванной комнате самодельное отопительное устройство.

Тела умерших направили в морг для установления причины смерти.

По данному факту следователем отдела полиции №1 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости