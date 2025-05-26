Головне за вихідні

● Трамп заявив, що введе мита проти ЄС у розмірі 50% з 1 червня, однак згодом відтермінував заходи до середини липня .

● Вихідними відбулися другий та третій етапи масштабного обміну полоненими з рф.

● ЄС розглядає можливість відключення понад двох десятків банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту до $45 у межах наступного пакету санкцій — Bloomberg.

● Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї для подальшого передання Україні.

● Нідерланди пообіцяли завершити процес передання Україні усіх обіцяних 24 винищувачів F-16 у понеділок.

● Президент Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі наприкінці червня.

● росіянам вдалося закріпитися на Сумщині — DeepState.

● росіяни два дні поспіль здійснювали масовані нічні ракетно-дронові атаки. Постраждала низка українських областей.

● Після чергових масованих атак росіян на Україну Трамп розкритикував путіна. А потім Зеленського.

Джерело: https://t.me/znua_live/203190

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