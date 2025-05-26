Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 65

Головне за вихідні

Головне за вихідні

● Трамп заявив, що введе мита проти ЄС у розмірі 50% з 1 червня, однак згодом відтермінував заходи до середини липня .

● Вихідними відбулися другий та третій етапи масштабного обміну полоненими з рф.

● ЄС розглядає можливість відключення понад двох десятків банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту до $45 у межах наступного пакету санкцій — Bloomberg.

● Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї для подальшого передання Україні.

● Нідерланди пообіцяли завершити процес передання Україні усіх обіцяних 24 винищувачів F-16 у понеділок.

● Президент Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі наприкінці червня.

● росіянам вдалося закріпитися на Сумщині — DeepState.

● росіяни два дні поспіль здійснювали масовані нічні ракетно-дронові атаки. Постраждала низка українських областей.

● Після чергових масованих атак росіян на Україну Трамп розкритикував путіна. А потім Зеленського.

Джерело: https://t.me/znua_live/203190

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Користування надрами: фірма екснардепа відсудила гроші за провальний аукціон
Сегодня 08:20    26
Оперативна інформація станом на 08.00 26.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:10    40
У Криму окупанти затримали фельдшерку за "держзраду" та приховують її точне місце перебування
Сегодня 08:02    47
Росіяни вночі знову атакували Україну. Вибухи лунали в Києві, Харкові та на Хмельниччині.
Сегодня 07:56    65
Окупанти готують черговий фарс
Сегодня 07:53    55
Російський флот викрав хвильовий буй Естонії та перемістив його до Калінінграда
Сегодня 07:51    52
Міноборони Фінляндії: ЗС рф супроводжують тіньові танкери
Сегодня 07:45    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:42    67
Путін абсолютно збожеволів і без потреби вбиває людей — так Трамп відреагував на останні масовані атаки Росії
Сегодня 07:40    58
"Хто триматиме країну живою?" Де будують життя розкидані війною українці
Сегодня 07:35    65
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 