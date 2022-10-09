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ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара

ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара

#працюєГУР

● Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі.

● Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

● Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?»

● Слід відзначити низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».

● Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1471

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