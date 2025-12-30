Гуркіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив “Урал”
Вранці 20 грудня 2025 року у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники завантажували свій військовий “Урал”.
Тамтешню промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.
У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух ― щонайменше четверо окупантів важкі “300”, їхній “Урал ― пошкоджено.
❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата
Боротьба триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua