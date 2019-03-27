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Харьковчане предлагают ужесточить наказание за выжигание сухой травы - петиция

Харьковчане предлагают ужесточить наказание за выжигание сухой травы - петиция

Харьковчанин предлагает ужесточить наказание за сжигание травы и сухостоя.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции выражает недовольство действиями тех, кто сжигает сухую траву.

По мнению харьковчанина, кроме вреда окружающей среде, пожары в экосистемах могут привести к критическим последствиям.

«Гибнут животные: ежи, утки и др. Экосистема страдает! Выбросы просто огромны! А самое главное - есть риск пожаров, что может привести к невероятным последствиям!» - пишет автор петиции, обосновывая свою инициативу. 

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 27 марта.

Чтобы ее рассмотрели в горсовете, петиции необходимо набрать не менее 500 подписей в течение 90 дней.

 

Агентство Телевидения Новости

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