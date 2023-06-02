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Харківщина. 2 червня

Харківщина. 2 червня

Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

● За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці.

Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення.

У с. Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,7 га території та знешкодили 152 вибухонебезпечні предмети.

● На лінії зіткнення найгарячіша ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог не припиняє спроб вести наступальні дії в районі Масютівки, але щоразу зазнає невдачі та втрат. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/6321

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