Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 108

Харківщина. 24 травня

Харківщина. 24 травня

Минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області.

У с. Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає.

Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан - середній.                

Цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли 4 пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля Кислівки та Котлярівки. ЗСУ продовжують успішно обороняти Харківщину!

Джерело: https://t.me/synegubov/6273

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина - восьмая в рейтинге самых несчастных стран мира
Сегодня 10:16    65
Где на Харьковщине могут открыть школы: информация ХОВА
Сегодня 10:04    62
24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви
Сегодня 09:51    76
Закордонна преса про рейд на Бєлгород
Сегодня 09:39    106
Окупанти грабують музеї
Сегодня 09:27    88
Спустя 2 сутки пришла методичка
Сегодня 09:15    112
Adobe додає ШІ-функції у Photoshop
Сегодня 09:03    99
Чудова карта і інфографіка про Україну у часи війни. Тільки не цієї, а перших визвольних змагань
Сегодня 08:52    116
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:46    98
Виробник зброї Rheinmetall в Україні
Сегодня 08:42    108
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 