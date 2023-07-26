Харківщина, 26 липня

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Лозівського та Ізюмського районів.

▪️ Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне та інші.

▪️ Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих.

У Куп'янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені 2 приватні житлові будинки. У с. Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі.

У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають бойові дії. Наші захисники ведуть дають відсіч окупантам та завдають ворогу втрат.

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