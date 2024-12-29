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Харківщина, 29 грудня

Харківщина, 29 грудня

▪️ Протягом доби ударів по м. Харків не зафіксовано.

▪️ 18:00 ТГ, с. Дворічна. Внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА загинув цивільний чоловік.

На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 осіб.

Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостання. Нагадаємо, що після масованої атаки армії рф без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини.

Наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.

Дякуємо усім комунальникам, профільним службам за цілодобову роботу!

Джерело: https://t.me/synegubov/12602

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