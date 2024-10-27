Харківські нацгвардійці нагородили волонтерів, які постачають бригаді бойових «пташок»

У Харкові волонтери, які допомагають бійцям 5-ї Слобожанської бригади від початку повномасштабного вторгнення, отримали від військових нагороди – пам’ятні медалі «За патріотизм та співпрацю». Військові вручили відзнаки волонтерам з об’єднання Friendly Parcels, Олені Семеновій та Антону Литвиненку.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Засновниця волонтерської групи Friendly Parcels Олена Борисенко допомагає 5 Слобожанській бригаді НГУ з весни 2022 року. Спочатку це були «Дружні пакунки» зі смаколиками, потім туди додали ліки, хімічні грілки, спальники, теплі речі.

«Але була ще одна особливість, яка стала їхньою візитівкою. В усіх посилках від дівчат-волонтерів були написані від руки паперові листи для захисників», – розповіли військові.

Олена Семенова викладає іноземні мови у Харкові, з міста не виїжджала. З перших днів повномасштабної навали ворога Олена щоденно працювала та більшу частину заробітку перераховувала на користь Сил Оборони, у всілякі фонди та на прохання тих знайомих і друзів, хто боронив країну. Трохи згодом вже сама почала вести збори та втілювати потреби гвардійців 5 Слобожанської бригади у життя. То були тепловізори, антидронова рушниця, генератор, квадрокоптер, акумулятори для рації.

Антон Литвиненко після закінчення харківського політеху спробував бути інженером, потім шукав себе в торгівлі, але знайшов у IT-індустрії. Спочатку працював та допомагав війську грошима. Потім навчився збирати FPV-дрони і займається цим і нині, купуючи все для цього потрібне на власні гроші.

«В моїй країні йде війна. Я ненавиджу ту погань, яка напала на нас. Я дуже вибагливий до себе. До того, як почав збирати дрони, я донатив, і хоч то були відносно немалі суми – це дуже пасивно, мене гризла совість, що цього недостатньо. Отак виникла ідея інженерити. Коли я починав збирати дрони, цифра 50 була недосяжною, а зараз мені вона здається незначною, крапля в морі», – каже Антон Литвиненко.

Мало хто розуміє ті проблеми, з якими стикаються волонтери. Попри всі перепони зі звітністю, постійною зміною законодавства та політики банків, вся діяльність існує в полі соціальних мереж. Всі ці мережі постійно обстежуються ворожими ботофермами, які запрограмовані на блокування наших ресурсів. Тому війна на інформаційному фронті теж не стихає ніколи.

Волонтерське об’єднання Friendly Parcels, Олена Семенова та Антон Литвиненко були нагороджені 5 Слобожанською бригадою пам’ятними медалями «За патріотизм та співпрацю».

«Це велика честь отримати відзнаку. Та найбільша нагорода для мене – це розуміння, що наші дії додають сил і можливостей нашим захисникам у їх щоденній роботі. Волонтерів надихають саме вони», – сказала засновниця об’єднання волонтерів Олена Борисенко.

Команда харківських волонтерів вже вісім місяців щоденно працюють над створенням бойових пташок, за допомогою яких бійці 5 Слобожанської бригади НГУ регулярно зменшують чисельність ворожого контингенту.

Агентство Телевидения Новости