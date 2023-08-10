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10.08.2023 22:34
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Харківські патрульні врятували жінку від самогубства

Харківські патрульні врятували жінку від самогубства

9 серпня близько 14:00 екіпаж харківських патрульних отримав повідомлення про жінку, яка могла будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху будинку на вулиці Шекспіра.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульним, що прибули на місце, вдалося потрапити у приміщення.

Один з поліцейських забіг у кімнату та схопив громадянку за руки. На допомогу поліцейському прийшли сусіди: усі разом затягнули жінку у приміщення.

Упевнившись у безпеці громадянки, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали жінку.

Агентство Телевидения Новости

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