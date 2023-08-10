10.08.2023 22:34
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Харківські патрульні врятували жінку від самогубства
9 серпня близько 14:00 екіпаж харківських патрульних отримав повідомлення про жінку, яка могла будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху будинку на вулиці Шекспіра.
Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.
Патрульним, що прибули на місце, вдалося потрапити у приміщення.
Один з поліцейських забіг у кімнату та схопив громадянку за руки. На допомогу поліцейському прийшли сусіди: усі разом затягнули жінку у приміщення.
Упевнившись у безпеці громадянки, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали жінку.