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Харківські рятувальники дістали з траншеї травмованого комунальника

Харківські рятувальники дістали з траншеї травмованого комунальника

1 травня о 16:14 на номер «101» надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги працівнику комунальної служби, який травмувався під час проведення земляних робіт. Подія трапилась за адресою: м. Харків, перехрестя вул. Отакара Яроша та вул. Єсеніна.

На час прибуття рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини стадо відомо, що в траншеї, глибиною біля 4 м. знаходиться чоловік, 1986 року народження, котрий в результаті зсуву ґрунту отримав перелам нижньої кінцівки.

Щоб дістати постраждалого, рятувальники задіяли спеціальні тверді ноші, рятувальну мотузку та 2 пожежні драбини в якості платформи для транспортування.

В рятувальній операції були задіяні 14 рятувальників та 2 одиниці техніки. Після того, як постраждалого вдалось витягти на поверхню, його було доставлено у карету швидкої допомоги та госпіталізовано.

Агентство Телевидения Новости

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