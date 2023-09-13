Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 вересня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 12 по 13 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:
✅ 15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;
✅ 6 – для надання допомоги населенню;
✅ 2 – інші виїзди.
● Протягом доби зафіксована 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Вільхуватський громаді.
☑ 12 вересня о 14:30 ворог завдав ворожих обстрілів по с. Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства.
До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О 16:30 пожежу було ліквідовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV