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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 вересня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

✅ 15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;

✅ 6 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби зафіксована 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Вільхуватський громаді.

☑ 12 вересня о 14:30 ворог завдав ворожих обстрілів по с. Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства.

До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О 16:30 пожежу було ліквідовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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