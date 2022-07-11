«Я жива, витягніть мене»: на Кооперативній жінка з-під завалів подавала рятувальникам сигнали про допомогу

11 липня Харківські рятувальники проводили розбирання аварійних конструкцій та завалів у напівзруйнованому вранці рашистами 6-поверховому житловому будинку на вулиці Кооперативній в Основ’янському районі Харкова.

Рятувальники застосували спеціальний інструмент та автокран великої вантажопідйомності, аби скинути багатотонні плити перекриття, що небезпечно звисали і загрожували обвалитись будь-якої миті.

Загалом на місці події працювали 11 одиниць спеціальної техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС.

На 2 поверсі було врятовано літню жінку, яка опинилась під завалами у ванній кімнаті. Постраждала намагалася кидати на вулицю уламки пластикової стелі, щоб привернути увагу до себе. «Дивлюся, тут ходять зі світлом, з ліхтарями. Я кричу: «Я живая, витягніть мене!» І вони з під’їзду зайшли, двері виламали та витягли мене».

Агентство Телевидения Новости