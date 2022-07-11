Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:43
Просмотров: 94

«Я жива, витягніть мене»: на Кооперативній жінка з-під завалів подавала рятувальникам сигнали про допомогу

«Я жива, витягніть мене»: на Кооперативній жінка з-під завалів подавала рятувальникам сигнали про допомогу

11 липня Харківські рятувальники проводили розбирання аварійних конструкцій та завалів у напівзруйнованому вранці рашистами 6-поверховому житловому будинку на вулиці Кооперативній в Основ’янському районі Харкова.

Рятувальники застосували спеціальний інструмент та автокран великої вантажопідйомності, аби скинути багатотонні плити перекриття, що небезпечно звисали і загрожували обвалитись будь-якої миті.

Загалом на місці події працювали 11 одиниць спеціальної техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС.

На 2 поверсі було врятовано літню жінку, яка опинилась під завалами у ванній кімнаті. Постраждала намагалася кидати на вулицю уламки пластикової стелі, щоб привернути увагу до себе. «Дивлюся, тут ходять зі світлом, з ліхтарями. Я кричу: «Я живая, витягніть мене!» І вони з під’їзду зайшли, двері виламали та витягли мене».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 