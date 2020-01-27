История аварийного дома в Индустриальном районе. Жители обвиняют коммунальщиков в бездействии

Пенсионерка Зинаида Жарикова почти 60 лет проживает в этом доме по улице Душкина. Женщина говорит: это не дом, а сплошное коммунальное несчастье. В её квартире, которая находится на последнем, третьем, этаже, вода систематически портит потолок и стены. Всё из-за дырявой крыши, которую, по словам пенсионерки, не ремонтировали еще с прошлого столетия.

Зинаида Жарикова, местная жительница

В квартирах уже, хоть бы, не бежало, с этими тазиками ходить, с кастрюлями. Ну и, вот это вот, такие вот дела. Хорошего ничего нету. Сколько раз не обращались, и письма писали. Отказы идут: "На ваш дом пока еще нету ресурсов.

Вода портит не только жилища, но и подъезды. Когда добираешься до квартиры, нужно быть крайне осторожным, добавляет Зинаида. Ведь на голову, в любой момент, может упасть кусок штукатурки. Вдобавок ко всему, в доме регулярно прорывает трубы, а с фасада, время от времени, отваливаются целые глыбы. Александр Гончаренко рассказывает: неоднократно обращался к коммунальщикам с заявлениями про аварийное состояние здания еще с прошлого года, но в ответ получал только обещания. А когда дом, в буквальном смысле, стало затапливать, жителям пришлось чинить трубы на собственные деньги.

Александр Гончаренко, местный житель

У меня уже нет денег менять трубы там. Поэтому, ЖЕК тоже отмораживается. Вот здесь у нас пошла трещина по одной и по второй стороне фасада. То есть, фасад может скоро сложиться. И ЖЕК написал, что, в принципе, они там ничего такого не видят, всё отлично.

Через год такой волокиты с чиновниками, жители смогли выбить ремонт крыши, но только на бумаге, добавляет Александр. Зато новостям АТН, в местном отделении "Жилкомсервиса", ответили, что все проблемы дома зафиксированы и заявления жители представлены на рассмотрение.

Сергей Зеленин, начальник участка №46 КП "Жилкомсервис"

Мы всё дали, заявочки: на ремонт подъезда дали, на ремонт кровли дали, на ремонт сетей. Вот, ремонт входной группы. Это всё есть у нас, заявки даны. Так что: всё по дому мы дали на ремонт.

Но когда точно начнутся ремонтные работы, - Сергей Зеленин не знает. Говорит, что нужно дождаться пока на ремонт выделят деньги из бюджета. И только тогда коммунальщики смогут начать работать. А пока жителям дома остается надеется, что, в ближайшее время, треснувший фасад не рухнет, а трубы еще немного продержатся.

Агентство Телевидения Новости