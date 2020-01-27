Историки Чехии заявили об искажении Путиным фактов о Второй мировой войне

Современная Россия, также как и некогда Советский Союз, пытается односторонне интерпретировать историю. Такое мнение высказали чешские историки, опрошенные информационным агентством ЧТК в связи с польско-российским спором относительно толкования истории периода начала Второй мировой войны, сообщает «Радио Прага».

Напомним, что Польша, также как и Европарламент, считают, что Вторая мировая война разгорелась в результате заключения пакта Молотова-Риббентропа. Российский президент Владимир Путин, однако, заявил, что у истоков войны стояла Польша, предъявившая территориальные требования по отношению к Чехословакии, пишет ЧТК.

Иржи Плахи, историк чешского Военно-исторического института, утверждает, что СССР однозначно является одним из виновников развязывания Второй мировой войны. По его мнению, пакт Молотова-Риббентропа не был одним только «договором о ненападении». «Секретные приложения к пакту, в которых говорится о разделении сфер влияния в ущерб суверенным государствам, свидетельствуют о том, что между нацистским и коммунистическим государствами было заключено полноценное союзническое соглашение. В военном плане оно повлекло за собой нападение на Польшу и Финляндию, оккупацию и аннексию Литвы, Латвии и Эстонии, а также разделение Румынии», — цитирует ЧТК чешского историка. Плахи уверен, что толкование истории в современной России намного консервативнее, чем во времена горбачевской перестройки.

Подобного мнения придерживается также представитель Исторического института Академии наук Ярослав Шебек: «Через 30 лет после крушения коммунистического режима мы слышим аргументы, хорошо известные нам со времен советской эпохи». По мнению Шебека, Россия пытается очистить Сталина и его роль при заключении пакта с Германией. «Также в отношении Чехии Россия очень раздраженно реагирует на любые замечания исторической направленности, которые не соответствуют ее интересам», — отмечает Шебек. Он в то же время отметил, что и в самой Чехии некоторые исторические вопросы начинают политизироваться.

Ондржей Коларж из Силезского земского музея считает оба утверждения относительно вины Польши и СССР в развязывании Второй мировой войны упрощенными: «Тем не менее, оба утверждения имеют под собой реальную основу». «Территориальные требования Польши, также как и Венгрии, обострили ситуацию в Центральной Европе. С другой стороны, пакт Молотова-Риббентропа бесспорно открыл путь долгосрочной экспансивной политике как Германии, так и СССР», — заявил Коларж.

ЧТК далее цитирует Яромира Мрньку из Института по изучению тоталитарных режимов, по мнению которого путинская Россия стремится продвинуть на международной политической арене свою одностороннюю интерпретацию событий. Однозначными виновниками Второй мировой войны историк считает страны «оси» во главе с Германией. «Причин для начала войны было несчетное множество, и некоторые из них уходят корнями глубоко в прошлое». Среди главных историк называет пакт Молотова–Риббентропа, Мюнхенское соглашение, а также «политику эписмента», — говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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