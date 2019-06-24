Происшествия
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24.06.2019 16:53
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Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских вузов эвакуировали почти 5000 человек

Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских вузов эвакуировали почти 5000 человек

Информация о заминировании харьковских вузов не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и Алчевских поступило в полицию 24 июня.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты взрывотехнического управления обследовали более 8000 кв. метров помещений и почти 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4480 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили. 

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости

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