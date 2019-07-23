Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:05
Просмотров: 99

Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских зданий эвакуировали более 2 тысяч человек

Из-за сообщения о взрывчатке из харьковских зданий эвакуировали более 2 тысяч человек

В 102 зданиях Харькова накануне, 22 июля, правоохранители искали взрывчатку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщения о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 50 больницах и 31 торговом центре поступили в полицию 22 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий, эвакуировали 2181 человека. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Из жилых домов и некоторых медицинских и торговых учреждений людей не эвакуировали и отвод транспорта не осуществлялся, отметили в полиции.

Нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Личности злоумышленников правоохранители устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 