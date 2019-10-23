Ждали тепла в доме, а получили убытки. Последствия начала отопительного сезона для жителей дома в Новобаварском районе

Дыры в потолке, мокрые стены, испорченная мебель и отсутствие света в квартире - начало отопительного сезона для пенсионерки Натальи Нестеренко теперь больше похоже на ужас. В конце прошлой недели, когда тепловики после первой неудачной попытки дать в дома тепло, попытались сделать это снова, - поток горячей воды прорвал трубу и залил чуть ли не весь подъезд.

Наталья Нестеренко, жительница дома по ул. Менделеева, 35

Выхожу - первая потекла кухня и туалет. Я, когда зашла в эту комнату, здесь просто шел ливень горячей воды, в этой комнате и коридоре. Убирали, кто как мог, кто - веником, кто - совком. Воды было примерно сантиметров 20

Женщина живет на третьем этаже, говорит, мощная струя горячей воды заливала квартиру больше часа - ровно через столько приехала аварийная бригада. На ее вопрос, почему перед запуском не проверили состояние труб, сказали, что спешили в другой дом.

Хотя ровно за день до этого так же прорвало трубу и в соседнем подъезде дома.

Наталья Нестеренко, жительница дома по ул. Менделеева, 35

Вот, только сегодня первый день не капает, капает до сих пор, стекала вода. Вот, видите раствор - все сыпется с потолка, и я думаю, что он упадет, и этот оставшийся потолок

Разрушается потолок из-за порыва труб, рассказывает пенсионерка, уже не впервые. Несколько лет назад кипятком с чердака залило ванную комнату. Однако после этого, несмотря на многочисленные обращения, капитальных ремонтов в доме никто не делал, и к нынешнему отопительному сезону коммунальщики не готовились.

Вот, это утром вылил сын, в 9 часов где-то …

Теперь, чтобы хоть как-то уменьшить влажность, в квартире работает специальное устройство. За его аренду пенсионерка вынуждена выкладывать 200 гривен ежедневно. Да еще и со страхом ожидает платежки за электроэнергию.

Между тем в холодных квартирах который день сидят и другие жильцы дома. Рассказывают, что каждую зиму сказываются проблемы, которые не решались в доме годами.

Людмила Ткаченко, жительница дома по ул. Менделеева, 35

В квартире - нету, а чё, какое отопление у нас, если поломали, если там порвало трубы, у нас нету отопления. С той стороны балкон у нас - “стёк” идёт, вообще, по стене вода, лёд висит

Уже второй день подряд коммунальщики активно работают на чердаке, говорят местные, - заменяют трубу.

Сварщик

Выписали документы - выдали работу. Вот мы её производим. Вы бы лучше поднялись на чердак, посмотрели, какой там бардак

Вернуть тепло в квартиры обещают после завершения ремонта.

Между тем пенсионерка, которая пострадала от неудачного начала отопительного сезона, планирует обращаться в Харьковские тепловые сети, чтобы те возместили причиненный ей ущерб.





Агентство Телевидения Новости