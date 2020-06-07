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07.06.2020 17:48
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Жены арестованных потоновцев устроили акцию под ХОГА

Жены арестованных потоновцев устроили акцию под ХОГА

Несколько женщин с детьми пикетируют ХОГА, требуя освободить их мужей - членов общественной организации «Потон», которые были арестованы за нападение на правоохранителей.

«Мы не уйдем отсюда пока наш губернатор, который является адвокатом, не разберется в этом всем», - сказала Марина Онищенко, жена лидера организации "Потон" Павла Онищенко. Кроме того, она объявила голодовку, несмотря на то, что у нее грудной ребенок.

Напомним, потоновцев подозревают в том, что они 3 тюня в Краснокутском районе напали на правоохранителей и повредили их машину.


Агентство Телевидения Новости

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