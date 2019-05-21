Жители харьковской многоэтажки полгода живут без лифта

Лифт в этой девятиэтажке в переулке Зерновом, 9 не работает уже шестой месяц. Некоторые из его жителей из-за этого оказались в настоящей ловушке.

Валерий Овчаренко, который не может ходить из-за тяжелой болезни, не выходил на улицу с того самого дня, как лифт остановился.

Валерий Овчаренко, инвалид І группы

По лестнице ж на коляске не спустишься. «Собес» приходил, девчата молодцы - проверяют, живой я чи не живой. А так по хате еле-еле, покушаешь, в туалет сходишь - и все. На костылях нельзя - боюсь упасть. Два раза падал.

А молодой маме Ольге Герасимовой, чтобы тоже не мучить ребенка в четырех стенах без свежего воздуха, приходится на свой восьмой этаж таскать тяжелую коляску.

Ольга Герасимова, молодая мать

Была я еще беременна, три месяца ходила в больницу с восьмого этажа на восьмой. После кесарева сечения - с коляской, одна - муж постоянно на работе, совсем неудобно и очень тяжело одной.

Александр Магула, еще один житель этого дома, объясняет: началось все с того, что на первом этаже в лифте перестали блокироваться двери. Так что если сама кабина лифта поехала вверх, то человек на первом этаже может легко открыть дверь и зайти прямо в шахту лифта.

Александр Магула, житель дома

Здесь получилось, что на первом этаже дверь открылась, кабина лифта находилась где-то выше, она просто ступнула, я не говорю, что прямо упала, потому что расстояние на первом этаже небольшое, но она упала, травмировала ноги, и ее скорая забрала. За день до этого в "Харьковгорлифт" нами было сделано обращение по этому поводу, они приезжали, должны были устранить эту поломку, но они ее не устранили.

После этого случая лифт обесточили, однако ремонтировать не спешат. Зато прислали результаты экспертной оценки состояния лифта, которую проводили за их счет, и официальное предложение Горлифта по ремонту – о том, что жители кооперативного дома должны заплатить за ремонт сами.

Кабіна ліфту, двері шахти, електричні і механічні блокуючі пристрої в шахті - фізично і морально застаріли і підлягають заміні. Орієнтована вартість заміни ліфтового обладнання складає 1 250 000

Александр говорит, что жители рассчитывают на помощь от горсовета, которая может компенсировать 75% необходимой суммы, но даже в таком случае остаток будет неподъемным для жителей.





Агентство Телевидения Новости