Кернес назвал активистов, свергнувших памятник Жукову, "отбросами общества"

«Отбросы общества», «под чистым кайфом», «не умеют ценить историю», - так мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал акцию пикета под Дворцом Спорта.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова

Мы видим, что сегодня происходило у стен Дворца спорта, где собрались небольшая группа в количестве, там, 500 человек, радикально настроенных молодых людей, которым без разницы – старики - не старики, женщины - не женщины. Молодежь - не молодежь. Дети - не дети. Газ баллончики, краски. Били, свалили памятник маршалу Жукову. Накинули веревку и свалили памятник маршалу Жукову.

Далее городской голова в свойственной ему манере выразился об активистах, сваливших памятник Жукову

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова

То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества. Я сказал, то, что люди, которые не умеют ценить историю. Которые не понимают, что они делают, просто-напросто под чистым кайфом занимаются ерундой. Это и есть те отбросы общества, которые сегодня портят жизнь настоящим людям, которые умеют ценить историю и ценить свои достижения.

Кроме этого, мэр заверил, что памятник в ближайшем времени восстановят за счет благотворительного фонда одного из народных депутатов, и он тоже вложится в его восстановление.

Агентство Телевидения Новости