Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова збільшилася, зникло світло в частині міста
Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу.
Внаслідок авіаудару знеструмлено частину споживачів міста, повідомили в Харківобленерго.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів.
За словами Терехова, під ударом КАБів опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах.
«На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси», – повідомив очільник Харкова.