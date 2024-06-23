Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова збільшилася, зникло світло в частині міста

Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу.

Внаслідок авіаудару знеструмлено частину споживачів міста, повідомили в Харківобленерго.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів.

За словами Терехова, під ударом КАБів опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах.

«На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси», – повідомив очільник Харкова.

Агентство Телевидения Новости