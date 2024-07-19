Кількість постраждалих внаслідок удару по місту Чугуїв на Харківщині зросла до дев’яти

Сьогодні, 19 липня, близько 4 години ранку окупанти завдали подвійного ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області. Дев’ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Серед постраждалих – дитини, 9-річний хлопчик.

За даними Харківської ОВА, одна з ракет влучила поряд з житловим будинком. Згоріли дев’ять автомобілів. Пошкоджені 9-ти, 5-ти та двоповерховий житлові будинки, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Агентство Телевидения Новости