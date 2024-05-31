Кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Харкова збільшилася до шести

Загиблих внаслідок нічних ракетних ударів по Новобаварському району Харкова вже шестеро.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько опівночі 30 травня росіяни завдали щонайменше п’ять ударів по Новобаварському району Харкова, попередньо ракетами С-300 та С-400.

Тіла п’ятьох загиблих вилучили з-під завалів 5-поверхівки, в яку влучила одна з ворожих ракет. Ще один чоловік, 1959 р. н., загинув неподалік від місця влучання другої ракети на території приватного підприємства. Він працював там охоронцем. Ще три ракети влучили неподалік від зруйнованого будинку.

Постраждали 25 мирних мешканців, у тому числі 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Також серед постраждалих є патрульна поліцейська й співробітник швидкої допомоги, які отримали поранення під час повторного удару. У більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення та різані рани.

Пошкоджено понад 26 багатоповерхових будинків, нежитлові будівлі, карета швидкої допомоги та транспортні засоби громадян.

На місці продовжують працювати всі екстрені служби. Тривають аварійно-пошукові роботи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости