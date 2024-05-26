Кількість загиблих внаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 13 людей

У Харкові на місці авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» знайдено тіло ще одного загиблого: кількість жертв російської атаки 25 травня зросла до 13.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Травм зазнали 43 людини. Триває ідентифікація загиблих.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, на місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

Станом на 10:00 безвісти зниклими вважаються 16 громадян. З 12 вилучених під завалами тіл вже ідентифіковані три особи. До поліції звернулися 10 родичів зниклих безвісти. У них відібрані матеріали ДНК.

«Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости