Кінець епохи Мадуро

▶ ️Геополітичний землетрус для осі Москва-Пекін

Сьогоднішнє оголошення Дональда Трампа про захоплення Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели — це не просто зміна режиму в одній країні. Це демонтаж ключового форпосту авторитарної осі Москва-Пекін-Тегеран у Західній півкулі.

▶ ️Російські та китайські мільярди

Китай за останні роки став основним покупцем венесуельської нафти та інвестував 60 мільярдів доларів у нафтогазовий сектор Венесуели (зокрема через приватні компанії як CCRC, що уклали 20-річні контракти на видобуток).

Для Пекіна Мадуро був гарантом повернення боргів через поставки нафти. Тепер ці інвестиції під великим питанням.

▶ ️Для Кремля Венесуела була головним плацдармом для гри «у задньому дворі» США.

Присутність «Роснефти» (через «Росзарубежнефть»): Росія інвестувала більше 17 млрд дол та роками використовувала венесуельські нафтові активи як інструмент обходу санкцій та геополітичного тиску.

Путін намагався використовувати вплив у Венесуелі як розмінну монету в переговорах щодо України. Падіння режиму Мадуро позбавляє Кремль цього стратегічного важеля.

▶ ️Ефект доміно в Латинській Америці

Падіння Мадуро може запустити ланцюгову реакцію проти інших прокремлівських режимів у регіоні:

● Куба та Нікарагуа: Без венесуельської нафти та фінансової підтримки ці режими опиняються на межі колапсу.

● Болівія: Після втрати влади партією MAS, Москва та Пекін стрімко втрачають своїх «клієнтів».

● Регіональний розворот: як тепер будуть поводити себе лідери Колумбії та Бразилії? Чи буде розворот у бік США, чи продовжать триматися за БРІКС?

▶ ️Що далі?

Думаю, що Кремль обмежиться дезінформаційними кампаніями та «антиімперіалістичними» заявами, оскільки реальних ресурсів для військового втручання в іншу півкулю у нього немає. Демонтаж мережі впливу Москви в Латинській Америці — це колосальна поразка російської гібридної дипломатії.

Але зараз потрібно дочекатись реакції Китаю.

----------------

Американські спецслужби вкотре довели свою майстерність у проведенні філігранних операцій. Арешт і вивезення Мадуро — найкраще тому підтвердження.

Блискавичне затримання «живим» позбавляє його шансу стати «мучеником революції», який загинув за ії ідеали.

Очевидно, що цей успіх — результат кулуарних домовленостей із місцевими елітами. Останні, не маючи нічого спільного з ідеями соціалізму, просто роками грабували країну. Вони прагматично «здали» вождя, щоб зберегти власну шкуру та активи. Характерно, що Трамп навіть не згадував про передачу влади лідерам опозиції.

Схоже, США нарешті винесли уроки з не дуже вдалих спроб «експорту демократії» в Іраку, Лівії чи Афганістані, де на зміну диктатурам приходив хаос. Цього разу Вашингтон діє інакше. Побачимо, чим закінчиться ця сучасна ітерація сюжету «Важко бути богом».

©️ Сергій Макогон

Джерело: https://t.me/istrebin/31860

Новости портала «Весь Харьков»