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кремль системно виховує з українських дітей “яничарів” для своїх війн

кремль системно виховує з українських дітей “яничарів” для своїх війн

На ТОТ Луганщини відбувся відбірковий етап кремлівської гри «зарніца 2.0» — так званої “військово-патріотичної програми”.

Дітей змушують змагатися у стройовій підготовці, проходити тактичні навчання та вивчати російську військову історію — усе це є частиною системної мілітаризації та підготовки майбутнього «гарматного м’яса».

Це пряма спроба виховати лояльних до армії рф українських дітей, використовуючи їх у майбутніх війнах.

Центр національного спротиву нагадує:

Мілітаризація дітей — це воєнний злочин, що порушує норми Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6504

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