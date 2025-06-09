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Кримський міст може обвалитися: вчений пояснив, як і чому конструкція може не витримати

Кримський міст може обвалитися: вчений пояснив, як і чому конструкція може не витримати

Стійкість Керченського мосту на найближчі роки залишається невизначеною через можливі зовнішні чинники, які можуть вплинути на його конструкцію. Одним із таких чинників є небезпечна природна активність поруч із мостом.

Про це розповів гідрогеолог Юрій Медовар, пише "Телеграф".

За словами експерта, цей міст є стратегічно важливою транспортною артерією, має складний технічний стан, а його майбутнє залежить від декількох факторів. Його стійкість у найближчі 5 років значною мірою визначатиметься впливом зовнішніх чинників, серед яких особливо небезпечним є активність грязьового вулкану, що розташований неподалік від опор споруди.

"Усе залежить від того, чи будуть нові удари по мосту. Чи спрацює наш знаменитий грязьовий вулкан, який знаходиться поряд із опорами цього мосту. Чисто детермінованого висновку зробити не можна", — пояснив Юрій Медовар.

Вчений додав, що ймовірні сценарії можуть бути абсолютно різними. Якщо землетрус конструкція ще здатна витримати, то активність грязьового вулкана становить значно більшу загрозу. Водночас він розповів про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині близько трьох кілометрів випадково досягли зони грязьового вулкана. Потужний викид був настільки сильним, що бурильна свічка вилетіла на поверхню і скрутилася в джгут.

"Тому якщо грязьовий вулкан спрацює, то будуть дуже великі проблеми", — підсумував пан Юрій.

Нагадаємо, уночі 3 травня в окупованому Криму пролунали вибухи: через ракетну небезпеку росіяни перекрили Кримський міст, в районі якого невдовзі було гучно. Також вибухи пролунали у Ростові та Краснодарському краю.

Джерело: focus.ua

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