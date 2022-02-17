Кулібіни контрабандної справи модифікували вантажний вагон для перевезення сигарет (ВІДЕО)

На Закарпатті прикордонники знайшли контрабандні сигарети під днищем вагона вантажного поїзда, який прямував у Словаччину.

Спробу незаконного переміщення партії тютюнових виробів через державний кордон припинили сьогодні вночі військовослужбовці відділу «Паладь-Комарівці» у залізничному пункті пропуску «Павлове».

Під час огляду потяга спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну. Тож прикордонники вирішили ретельніше перевірити рухомий склад і під одним з вагонів виявили 400 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Тютюнові вироби були запаковані у коробки, обтягнуті чорним поліетиленом, які трималися на спеціальних розпірних штангах, вмонтованих між балками під вагоном.

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Сигарети вилучено працівниками митниці, яка й встановить суму оцінки конфіскованого тютюну.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»