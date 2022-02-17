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Кулібіни контрабандної справи модифікували вантажний вагон для перевезення сигарет (ВІДЕО)

Кулібіни контрабандної справи модифікували вантажний вагон для перевезення сигарет (ВІДЕО)

На Закарпатті прикордонники знайшли контрабандні сигарети під днищем вагона вантажного поїзда, який прямував у Словаччину.

Спробу незаконного переміщення партії тютюнових виробів через державний кордон припинили сьогодні вночі військовослужбовці відділу «Паладь-Комарівці» у залізничному пункті пропуску «Павлове».

Під час огляду потяга спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну. Тож прикордонники вирішили ретельніше перевірити рухомий склад і під одним з вагонів виявили 400 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Тютюнові вироби були запаковані у коробки, обтягнуті чорним поліетиленом, які трималися на спеціальних розпірних штангах, вмонтованих між балками під вагоном.

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Сигарети вилучено працівниками митниці, яка й встановить суму оцінки конфіскованого тютюну.

Кулібіни контрабандної справи модифікували вантажний вагон для перевезення сигарет (ВІДЕО)

Кулібіни контрабандної справи модифікували вантажний вагон для перевезення сигарет (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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