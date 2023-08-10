Куп’янський район: поліція зареєструвала наслідки військової агресії військових рф
Учора о 19.20 військовослужбовці рф здійснили обстріл з КАБ-250 по селу Чернещина.
Зруйновані два приватні будинки, повідомляє поліція Харківської області.
В результаті нічного обстрілу у селі Кіндрашівка Куп’янського району отримали поранення 42-річний чоловік та 40-річна жінка.
Керованою авіабомбою ФАБ-250 окупанти завдали удар по місту Куп’янськ.
Пошкоджена адміністративна будівля.
Вранці росіяни знову обстріляли місто, зруйнований будинок.
У селах Петропавлівка, Ківшарівка та Дворічна пошкоджені приватні будинки.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.