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Куп’янський район: поліція зареєструвала наслідки військової агресії військових рф

Куп’янський район: поліція зареєструвала наслідки військової агресії військових рф

Учора о 19.20 військовослужбовці рф здійснили обстріл з КАБ-250 по селу Чернещина.

Зруйновані два приватні будинки, повідомляє поліція Харківської області.

В результаті нічного обстрілу у селі Кіндрашівка Куп’янського району отримали поранення 42-річний чоловік та 40-річна жінка.

Керованою авіабомбою ФАБ-250 окупанти завдали удар по місту Куп’янськ.

Пошкоджена адміністративна будівля.

Вранці росіяни знову обстріляли місто, зруйнований будинок.

У селах Петропавлівка, Ківшарівка та Дворічна пошкоджені приватні будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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