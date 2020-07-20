"Лишние цифры в платежках или заказная акция" Почему на пикет под "Харьковоблэнерго" вышли дети?

Елена пришла в “Харьковоблэнерго”, чтобы написать заявление на перерасчет энергии. О сегодняшнем пикет узнала из соцсетей.

Елена, пикетчица:

Я пришла сделать перерасчет и пришла поддержать народ. Квитанция пришла 10 дней назад с одним числом, а на сегодняшний день я сняла более 100 киловатт, у меня уже начислено.

Собравшиеся под стенами “Харьковоблэнерго” говорят, что недовольны цифрами в платежках, ведь они не совпадают с показателями счетчиков.

Половина пикетчиков подростки. Илье - 18 лет - он студент. Счетами за коммунальные услуги, уверяет, начал интересоваться недавно.

Илья, пикетчик:

У родителей не получается, у меня маленькая сестра живет, родили сестру и у них не получается этого сделать. Либо реакции ожидаете? Снижение цен Облэнерго, потому что это беспредел.

За электроэнергию платят, однако, затем приходят платежки в два раза больше. Это рассказывает Юрий, парню - 16.

Юрий, пикетчик:

Подросткам приходится из-за повышения цен идти на стройки, подсобными. - Родители знают, что вы сегодня здесь? - Знают. - Как отнеслись? - “Иди”.

По словам директора по распределению электроэнергии "Харьковоблэнерго" Дениса Кононца, остается непонятным основание для проведения сегодняшней акции. В частности, его удивило большое количество детей среди пикетчиков.

Денис Кононец, директор по распределению электрической энергии АО "Харьковоблэнерго":

Можливо, вибори попереду. Можливо, хтось тренується в передвиборчих технологіях. Ми не бачимо підстав для проведення в такому форматі таких акцій. Всі звернення до нас відпрацьовуються в робочому порядку. Ті люди, які дійсно мають до нас питання ми всі питання в робочому порядку вирішуємо.

Относительно высокого тарифа на электроэнергию, то в “Харьковоблэнерго” говорят, на тарифообразование не влияют, так как этим занимается Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Не видят в компании и проблем, по различия в показателях счетчиков.

Денис Кононец, директор по распределению электрической энергии АО "Харьковоблэнерго":

Якщо людина отримала рахунок і цей рахунок не співпадає з фактичними показниками лічильника, вона може звернутися будь-яким способом комунікації до нашого підприємства, ми робимо перерахунок. Ті люди, які до нас звертаються з проханням скорегувати показники, ми обов язкого їх коригуємо.

В компании существует около 10-ти различных и доступных способов для передачи показаний счетчиков, удобных для потребителей услуг любого возраста. Между тем, после разговора с представителями предприятия люди разошлись. Всего пикет длился менее часа.





Агентство Телевидения Новости