Люди почнуть повертатися, якщо ми матимемо достатньо ППО – Зеленський

Українці, які виїхали в інші країни через війну, почнуть повертатися додому і працювати на благо своєї країни, якщо Україна матиме достатньо ППО, щоб захистити їх, і відповідно це призведе до того, що Київ не потребуватиме так багато фінансової допомоги від Заходу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun, повідомляє Українська правда.

«Нам не потребуємо нічого − тільки протиповітряну оборону на лінії фронту. Адміністрація Байдена допомагає, Європа допомагає, але цього не достатньо.

Справді не достатньо, бо, наприклад, я знаю, що якби найбільші міста в Україні мали тотальну ППО для своїх регіонів − не тільки для міста, а для територій, що їх оточують, − то ми б повернули фактично всіх наших людей з різних країн.

Якби ми їх повернули, то вони б працювали та платили податки.

І цього було б, мабуть, було б не достатньо, але в основному це б заповнило прогалину в нашому бюджеті, та ми б не потребували так багато грошей і фінансової допомоги зі Штатів і від європейських партнерів».

У своєму палкому заклику президент сказав, що Київ знайде спосіб купити, орендувати або спільно виробляти зброю, якщо союзники більше не захочуть її надавати безкоштовно, але для цього треба мати протиповітряну оборону, яка дозволила б повернути українців додому.

Агентство Телевидения Новости