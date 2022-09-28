Лукашенко отказал Путину?

Прошла встреча в Сочи между Путиным и Лукашенко.

Из реалий встречи известно, что Лукашенко растянулся в шпагате между четырьмя сторонами, однако ставку на Кремль практически вывел из игры.

Так, Лукашенко уверен, что Кремль - это опора в случае повтора любых протестных действий внутри Беларуси, поэтому Александр Григорьевич согласился на все требования, которые не касаются его безоговорочной силовой власти в РБ. В "путинский пакет" Лукашенко включил и традиционные церемониальные "поцелуи", и высказывания в духе "Не печалься, вся жизнь впереди", но, главное, Лукашенко пообещал бегущих от мобилизации россиян "вернуть в родное стойло", попутно выгрузив для Кремля запасы ржавого вооружения и боеприпасов. И это под условием "Моих не трогаем".

На большее Лукашенко не согласился, поскольку продвижение в военном кейсе будет вредить его диктаторской власти, поэтому на данный момент мобилизация в РБ на паузе в неопределенный срок.

Вторая нога Лукашенко - в Пекине. В рамках ШОС Лукашенко постарался реализовать карту доверительных отношений с Пекином. Кое-какие успехи в этом направлении наметились, но взамен Лукашенко не должен на себя вызывать западный огонь. Да и он сам особо не горит желанием получать пулю западных санкций, поэтому отношения с Пекином будут находиться на "нейтральной паузе" до окончания транзитного процесса в Китае, а в дальнейшем Лукашенко хочет "греть кости" в друзьях нового (или старого) руководства Китая.

Лукашенко полагает, что Китай - это надёжный экономический партнёр, который будет держать минский карман полным, вне зависимости от политического вектора. Возможность избрания гибкой внешней политики у Лукашенко в приоритете, поэтому нейтральный Китай становится главной надеждой Дворца, а Россия, наоборот, смещается на последние позиции в кейсе поддержания экономической стабильности.

Остальные 2 конечности направлены на ЕС и США, куда был отправлен Макей, игравший "на грани" российской и западной лояльности.

Запад без оптимизма отмечает освобождение нескольких политзаключенных, при этом видит, что уровень репрессий не снижается, поэтому постоянный конвейер "из квартиры - в тюрьму, из тюрьмы - на "торги" с Западом; из "торгов" - на свободу" не устраивает ни США, ни ЕС.

Однако заключённая в начале войны сделка о "невмешательстве" продолжает действовать: на РБ закроют глаза, если до окончания войны Лукашенко не будет целенаправленно и в существенной степени помогать Путину.

Пока Лукашенко "сделки" придерживается, попутно маневрируя во все направлениях одновременно, поэтому Запад без особого энтузиазма, но примет условия игры и сфокусируется на Кремле. И если Лукашенко поможет утащить Путина в могилу (или хотя бы не будет мешать это делать остальным), то "спокойный срок" ему обеспечат.

Лукашенко, в принципе, надеется в "гонке на гробах" выиграть у Путина, тем самым убрав главную угрозу суверенитету как способу тотально контролировать власть.

При этом ни США, ни ЕС, ни Китай, как верно полагает Дворец, явно вмешиваться во внутренние дела Беларуси не будут по окончанию войны, поскольку будут разгребать свои глобальные вопросы. И в этой мутной воде строительства модернизированной системы безопасности Лукашенко может соскочить, спрятавшись за спинами российских нацистских преступников.

И тут Лукашенко, в принципе, не ошибается. Главное - отойти от Москвы максимально далеко и не вовлечь себя в новые волны эскалации. И всё это ради абсолютной личной диктатуры. Чем дальше Лукашенко от Москвы, тем больше инструментов в руках у минского режима. Так что все находится в сугубо прагматичных рамках и в ценностях, близких Лукашенко.

Власть можно сохранить, лишь периодически справляя нужду в миску Путина. И тогда можно будет смеяться на похоронах диктатора с осознанием "Пронесло". Выгодно. Двойное удовольствие. Сначала над живым Путиным, потом и над мертвым.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7505

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