Масовані обстріли Харківщини: ситуація в місті та області за добу

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали населені пункти Кругле, Берестове, Куп’янськ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

6 квітня 00:20 – 00:43 Харків, Шевченківський район. Внаслідок серії обстрілів С-300 було пошкоджено 9 житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові автівки та вантажівки. 1:02 – повторний обстріл. Загалом поранено 11 людей, шестеро загинули.

5 квітня 15:32 у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли конструктивні елементи будівлі на окремих осередках території. Пошкоджені фасади будівель. Без постраждалих.

19:14 повторний обстріл с. Момотове Харківського району. Влучання С-300 у ферму, що не працює. Без постраждалих.

17:30 у Вовчанську внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

17:10 ворог обстріляв із РСЗВ с. Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий – по відкритій території. Без постраждалих.

15:15 у с. Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

14:25 у Куп’янську влучання FPV-дроном по території. Пошкоджена автівка. Без постраждалих.

11:40 у Вовчанську внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.

10:54 у с. Піски-Радьківськи Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ сталось загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. Постраждалих не має.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 121,71 га території, знищили 395 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости