Масштабна лісова пожежа та згорілі будинки: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби з 18 по 19 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїзди, з яких:

24 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;2 – проведення аварійно-рятувальних робіт;4 – виїзди на перевірку після обстрілів;6 – на допомогу населенню;2 – інші виїзди.

Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах області.

Близько 6:00 ворожий удар спричинив пожежу у дерев’яному будинку на околиці с. Борова Ізюмського району. А ввечері, близько 18:30, у приватному житловому будинку в с. Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району. В обох випадках площа пожеж складала 40 кв. м. Ці пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Найбільша з пожеж після обстрілу сталася у лісовому масиві на території Борівської громади. Там зайнялась хвойна підстилка на площі 6 га. До ліквідації вогню задіяні два оперативні відділення ДСНС, посилені медичним розрахунком, та вогнеборці відомчої пожежної охорони лісового господарства. Роботи з пожежогасіння тривають.

Під час перевірки місця одного з ворожих обстрілів у Шевченківському районі Харкова виявлені пошкодження 23 приватних будинків, трьох автомобілів, трьох гаражів та лінії електромереж. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро цивільних, зокрема двоє дітей.

Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10300 жителів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости