Мешканець Куп’янського району загинув від ворожого обстрілу у свій день народження

23 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп чоловіка.

Встановлено, що у с. Петропалівка Куп’янського району 19 вересня місцевий мешканець повертався до свого будинку. У цей час російські військові почали обстрілювати село з артилерії: чоловік загинув на вулиці.

Він помер у свій день народження: 19 вересня йому виповнилось 43 роки.

Труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости