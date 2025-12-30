Надзвичайне
Сегодня 08:27
Просмотров: 34

Министерство обороны российской Федерации заявляет, что Лавров - закоренелый врун и дискредитирует российскую армию фейками!

Уголовная статья, между прочим.

После того, как Министерство обороны россии на фактах показало, что Лавров – примитивный врун, придумавший атаку на Валдай, концепция поменялась.

МО рф внезапно осознало, что отразило нападение на резиденцию путина! И написало об этом отдельный пост. Еще час назад оно об этом не подозревало, а теперь на ночь глядя прозрело!

Оказывается, якобы перехваченные в Брянской области БПЛА летели прямиком на Валдай. Стесняюсь спросить, а сотни перехваченных в прошедшие месяцы над Брянщиной БПЛА тоже на Валдай летели? В Смоленской? Тверской? Нет? А как понять, что нет? Почему сегодня решили, что да, а раньше – что нет?

Это что ж получается?! А вдруг Украина уже месяцами атакует резиденцию путина? Только никто об этом не подозревал. А Лавров раньше просто стеснялся сказать…

У Кремля явно наметился дефицит переговорных ходов. Обвинить Украину в срыве диалога никак не получалось. Заход на новый круг через эскалацию по выдуманному поводу – это классическая схема.

Плюс создаётся искусственная почва для исключения из диалога президента Украины. Ибо как можно говорить с тем, кто якобы покушается на любимый морг и хранилище чемоданов российского вождя? Сейчас наверняка ещё заведут шарманку о «нелегитимности».

В общем, в Кремле пока считают, что продолжение войны им выгодно, особенно - параллельно с раскачкой темы выборов. И дают Трампу пас для шага в сторону без потери лица перед избирателями, которые в массе поддерживают Украину.

Это ещё один наглядный сигнал европейским партнёрам: Москву нельзя «спровоцировать». Она выдумает любую дичь, если посчитает целесообразным отказаться от обязательств и/или напасть.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1506

Новости портала «Весь Харьков»

