Міноборони Фінляндії: ЗС рф супроводжують тіньові танкери

росія почала супроводжувати збройними силами танкери свого тіньового флоту, що проходять Фінською затокою.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен 24 травня.

Напередодні, 23 травня, міноборони Фінляндії повідомило, що два російські військові літаки, ймовірно, порушили повітряний простір країни біля узбережжя Порвоо. Зі свого боку прикордонна охорона Фінської затоки повідомила в соцмережі X, що розпочала попереднє розслідування щодо цього інциденту.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/34385

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