Многочисленные укусы, перелом и сотрясение: в Харькове мужчину покусала бойцовская собака, и вдобавок избил её хозяин

Видите вот рваная рана какая, кровь до сих пор идёт.

Елена демонстрирует ужасные последствия недавней прогулки. Воскресный вечер женщина вспоминает с ужасом, говорит, сначала ничего не предвещало беды, вместе с мужем Андреем и собакой она пошла гулять на берег реки Харьков. Их маленького и уже довольно старого пса по кличке Макс хозяева отпустили с поводка, чтобы тот искупался в водоеме. Впрочем, пес купаться не захотел и сразу же побежал к Елене, рассказывает Андрей. По дороге пес подбежал к паре с двумя бойцовскими собаками, проходившими мимо. Что не на шутку возмутило их крепкого хозяина, говорит Андрей.

Андрей, пострадавший

Жена её сразу пристегнула, после чего как бы парень начал кричать твоя собака провоцирует мою собаку. Ну, я говорю, ну она ж маленькая говорю, сейчас мы её привяжем. и говорю, успокойся и он подходя начал мне наносить удары в область головы.

Спортивный мужчина рассказывает Андрей бил довольно профессионально, и как ему показалось - был трезв. Все это время бойцовский пес, который был в общественном месте без поводка и намордника покорно, по словам Андрея, смотрел на происходящее. Однако, только до определенного момента.

Андрей, пострадавший

Он опять меня ударил, я упал, и он назвал собаку по имени, после чего она среагировала вот молниеносно и начала меня кусать рвать, царапать и очень много было крови, честно говоря. Она хотела вцепиться мне в горло, я пытался отбиваться, поэтому она вот здесь меня кусала и не давала вообще мне подняться.

Елена, жена пострадавшего

Я собаку свою держала, чтоб не порвала это самое, там другая эти ж были бойцовские собаки, и я свою держала, на поводке. Когда я уже услышала - муж кричал, убери собаку - она меня рвёт. Вот это я крики слышала, выскочила и вот этот свидетель, который проезжал мио - он заступился.

Более того, по словам Елены, парень, который помог, хотел снять на видео то, что происходит. Впрочем, хозяин бойцовой собаки, пригрозил аналогичной расправой и ему. Поэтому свидетель вызвал полицию и скорую, а мужчина спокойно ушел. По предварительным выводам врачей кроме многочисленных укушенных ран головы спины и обоих плеч у Андрея - сотрясение головного мозга и перелом носа.

Андрей, пострадавший

Так как я кормилец семьи вот у меня трое детей, внучка - я потерял трудоспособность, плюс как бы на лечение деньги уходят, я сейчас не могу работать физически.

Сегодня супружеская пара была на допросе у следователя и впереди у них прохождения судмедэкспертизы. Юристы же напоминают, что увидев на улице крупных собак без намордника нужно вызвать полицию, ведь за такое нарушение грозит административная ответственность в виде штрафа. А вот за нападение пса на человека - уже уголовная.

Евгений Мельниченко, юрист

Юридично собака вважається знаряддям тобто це так як зброя. Все рівно що застосувати зброю. Однак якщо недбалість власника призвела до того, що собака його, що належить цьому власнику напала на особу і завдала тілесних ушкоджень то до кримінальної відповідальності притягається власник собаки за ненавмисне тілесне ушкодження там певного ступеня тяжкості.

Сейчас по словам потерпевшего следователь квалифицировала дело как нанесение умышленных легких телесных повреждений, если вину хозяина пса докажут ему грозит штраф до 48 тысяч гривен или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные до одного года.





Агентство Телевидения Новости