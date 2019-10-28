"Может кто-то что-то хочет мне сказать?" Возле дома Алексея Кучера сгорел микроавтобус

О том, что рядом с подъездом жилого комплекса ночью полностью выгорел автомобиль, Людмила узнала от соседей. Рассказывает, что подобных ситуаций раньше здесь не было, ведь территория находится под охраной.

Людмила, живет в доме

Девочка-подросток, она увидела и она позвонила в пожарную. Вызвали машину, а потом прибежала наша охрана и начала тоже тушить

Информацию о том, что поджог может быть показательным, на своей странице в Фейсбук написал претендент на пост главы облгосадминистрации адвокат, а с недавних пор нардеп Алексей Кучер. Он также живет в этом жилом комплексе. Его автомобиль стоял неподалеку от горящего, а он не принадлежит ни одному из жильцов дома.

“С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может, случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял, и оно не изменится …

Зато жители жилого комплекса и охранники говорят, автомобиль все же принадлежит мужчине, который живет в доме. Однако добавляют, что именно в тот вечер камеры наблюдения в доме почему-то не работали, были какие-то непонятные проблемы с электроэнергией.

Людмила, живет в доме

Да, из жильцов. Ну, наверное, кто-то поджег, по всей видимости. Лифт у нас не работал, вот я пришла пешком. Я думала, что дома не было электричества, а дома электричество было. Полпаркинга - не было электричества, а вот, где охрана, там электричество было

Коллеги, дежурившие в тот вечер, до приезда спасателей пытались самостоятельно потушить пламя, ведь была угроза, что огонь может перекинуться на другие машины, рассказывает охранник жилого комплекса.

Сергей Сапачов, охранник

5 или 6 огнетушителей они использовали, чтоб потушить машину, ну, и в это же время сразу же вызвали “МЧС” Из жителей дома, он подъедет попозже, он сейчас занимается, я так понимаю, с полицией решает все вопросы

Именно слаженные действия спасателей и охранников не дали огню перекинуться на автомобили, припаркованные рядом, говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. Хотя от высокой температуры пламеня все же затронули Nissan, который стоял рядом с микроавтобусом.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

К місцю події було направлено 2 відділення на автоцистернах. По приїзду було встановлено, що горить автомобіль Volkswagen. Площа пожежі складає біля двох квадратних метрів. На сьогодні ми надали попередню причину - це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною

Кроме сотрудников ГСЧС на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции. Сейчас окончательная причина возгорания устанавливается.

Агентство Телевидения Новости