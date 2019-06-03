На Алексеевке из-за коммунальной аварии возле многоэтажки образовалась «река»

Эти ручьи вдоль дома на проспекте Людвика Свободы образовались накануне. В лужах играли дети, плавали голуби. А людям приходилось мочить ноги, чтобы пройти в магазин.

Первой потоки воды заметила пенсионерка Лилия Кудряшова и попыталась принять меры. Но для того, чтобы только сообщить о проблеме, местной жительнице пришлось часами сидеть на телефоне.

Лилия Кудряшова, пенсионерка

Я сегодня сидела с самого утра на телефоне. В приемную Кернеса звонила – снимают трубку и бросают. Здесь, в конце концов, позвонила на 15-33, назвала адрес и сказала: «Господи, неужели вам не жалко, что вода льется, и уже теплосеть затапливает». А нам собираются повышать коммуналку на канализацию и холодную воду, это что - их разгильдяйство оплачивать?!

За несколько недель это уже второй масштабный порыв по этому адресу, жалуются люди. Услуги «Харьковводоканала» они не считают качественными и жалуются на бесконечные отключения холодной воды из-за вот таких потопов на улицах.

Екатерина Лелюк, визажист

У нас это стабильно - это не первый, не второй и не третий раз. Тут же надо сначала решать проблему с трубами, их менять, если бы у нас было всё хорошо с трубами, тогда и цены к этому были бы адекватны. Но оказание услуг и, собственно, цены, конечно, ну - нет.

Дворник лишь грустно вздыхает, ведь каждый раз после порыва ему остается куча работы.

Александр Иванов, дворник

Глина, вот этот песок – это мне всё убирать. И это уже не первый год, я работаю тут седьмой год, и это постоянно - я вам честно говорю.

В КП«Харьковводоканал» сообщают, что причиной порыва стала течь в колодце. Воду отключили до установления причин и устранения неисправностей. Предварительно, пообещали справиться в течение дня, чтобы уже вечером люди имели в квартирах воду.

Агентство Телевидения Новости