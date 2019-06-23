На Донбассе за сутки - один украинский военный погиб, восемь ранены

В субботу, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, восемь получили ранения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Восемь раз оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза район населенного пункта Старогнатовка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

-на окраине Красногоровки – миномет калибра 120 мм и автоматический гранатомет;

- вблизи Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета;

- трижды в районе Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды окраине Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза возле населенного пункта Опытное – минометы калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберный пулемет;

- возле Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи населенного пункта Пески – из 120-мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны десять раз:

- район населенного пункта Песчаное – из 82-мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окрестности Пивденного – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- рядом с Новолуганским – крупнокалиберные пулеметы; - четыре раза вблизи Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- окрестности Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; - вблизи Зайцевого – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Зайцевого – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- рядом с Новооалександровкой – из ручного противотанкового гранатомета.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.

По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, также уничтожен БПЛА противника и повреждена одна бронемашина.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Павлополь – из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- окрестности Шумов – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Пивденного – из автоматических гранатометов.

Агентство Телевидения Новости