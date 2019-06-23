На Донбассе за сутки - один украинский военный погиб, восемь ранены
В субботу, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, восемь получили ранения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Восемь раз оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- трижды вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза район населенного пункта Старогнатовка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
-на окраине Красногоровки – миномет калибра 120 мм и автоматический гранатомет;
- вблизи Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета;
- трижды в районе Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды окраине Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза возле населенного пункта Опытное – минометы калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберный пулемет;
- возле Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи населенного пункта Пески – из 120-мм миномета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны десять раз:
- район населенного пункта Песчаное – из 82-мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окрестности Пивденного – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- рядом с Новолуганским – крупнокалиберные пулеметы; - четыре раза вблизи Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- окрестности Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; - вблизи Зайцевого – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- рядом с Новооалександровкой – из ручного противотанкового гранатомета.
За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.
По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, также уничтожен БПЛА противника и повреждена одна бронемашина.
С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:
- вблизи населенного пункта Павлополь – из миномета калибра 120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- окрестности Шумов – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Пивденного – из автоматических гранатометов.