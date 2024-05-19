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На Донецькому напрямку загинув захисник з Харківщини

На Донецькому напрямку загинув захисник з Харківщини

12 травня в бою з російськими загарбниками загинув житель Харківщини Дмитро Ребрик.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

Дмитро Ребрик народився 3 червня 1983 року в Харкові, потім родина переїхала до села Нова Гусарівка Балаклійської громади.

«У серпні 2023 року чоловік зі зброєю в руках став на захист рідної землі та інтересів держави. Із січня 2024 року в лавах Збройних сил України він вів боротьбу з російськими окупантами в найгарячіших точках – на Донецькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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