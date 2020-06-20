На Донетчине на растяжке подорвалась бывшая пленная, свидетельствовавшая о преступлениях "ДНР"

Сегодня в Донбассе на растяжке подорвалась бывшая пленная боевиков Валентина Бучок. Об этом сообщил руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко.

"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы "МГБ ДНР" "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе, дома в селе, рядом с городом Константиновка в Донецкой области", - написал мужчина.

По его словам, женщина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях так называемой "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК.

"Это уже не первая попытка покушения на Валентину. Предыдущие покушения остались не расследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелей в судебных процессах против оккупантов", - продолжил Щербаченко.

Сейчас Бучок травмирована, она находится в больнице. На месте взрыва работают кинологи и взрывотехники, полиция выясняет детали инцидента.

Предварительная правовая квалификация события – ст. 15, ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости